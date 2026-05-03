    U.A.E
    date_range 3 May 2026 7:13 PM IST
    date_range 3 May 2026 7:13 PM IST

    ദുബൈയിൽ പൊലീസ്​ ചമഞ്ഞ്​ സെയിൽസ്​മാനിൽ നിന്ന്​​​ 17 ലക്ഷം കവർന്നു

    മൂന്ന്​ പേർ അറസ്റ്റിൽ, 7.28 ലക്ഷം ദിർഹം കണ്ടെടുത്തു
    ദുബൈ: പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വേഷത്തിൽ സെയിൽസ്മാനിൽ നിന്ന്​ 17 ലക്ഷം ദിർഹം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ദുബൈയിൽ മൂന്ന്​ ​പ്രതികൾ പിടിയിൽ. കൂട്ടുപ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന്​ ദുബൈ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷൻ. ​പിടിയിലായ പ്രതികളിൽ നിന്ന്​ 7,28,000 ദിർഹം കണ്ടെടുത്തു.

    ബാക്കി തുക കടം വീട്ടാൻ ചെലവഴിച്ചതായി പ്രതികൾ മൊഴി നൽകി. ദുബൈയിൽ അൽ മുതീന വാണിജ്യ കേന്ദ്രത്തിന്​ സമീപം അൽ മുറാക്കബാത് മേഖലയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആസൂത്രിതമായ കവർച്ച​. ഇലക്​ട്രോണിക്​സ്​ ഉപകരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയിലെ സെയിൽസ്​മാനായ ഈജിപ്​ഷ്യൽ പൗരനാണ്​ കവർച്ചക്കിരയായത്​.

    മൊബൈൽ വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ശേഖരിച്ച 1.7 ദശലക്ഷം ദിർഹവുമായി പോകുകയായിരുന്നു​ ഇയാൾ. ഓഫിസ്​ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ലിഫ്​റ്റിൽ വെച്ചാണ്​ കവർച്ച നടത്തിയത്​. ലിഫ്​റ്റിൽ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു അറബ്​ വംശജനും കയറിയിരുന്നു. ഈ സമയം ലിഫ്​റ്റിനകത്ത്​ മറ്റൊരാളും നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

    ലിഫ്​റ്റ്​ അടഞ്ഞ ഉടനെ സി.ഐ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന്​ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ സംഘം സെയിൽസ്മാനെ പരിശോധിക്കുകയും എമിറേറ്റ്​സ്​ ഐ.ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ രേഖകൾ ഒരാൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ മറ്റൊരാൾ പണമടക്കിയ ബാഗ്​ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രണ്ട്​ പേരും സംഭവസ്ഥലത്ത്​ നിന്നും മുങ്ങുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ്​ കേസ്​.

    സംഭവം റിപോർട്ട്​ ചെയ്ത ഉടനെ പ്രത്യേക ടീം രൂപവത്​കരിച്ച്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. സി.സി ടി.വി വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും​ ​പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തുടര​ന്വേഷണത്തിൽ മറ്റൊരു എമിറേറ്റിൽ പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന്​ കരുതുന്ന കാറും കണ്ടെത്തി.

    സെയിൽസ്മാന്‍റെ നീക്കങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം നടന്ന ആസൂത്രിത കവർച്ചയാണിതെന്നും ബോധ്യമായി. തുടർന്ന്​ നടത്തിയ വിശദ അന്വേഷണത്തിലാണ്​​ സംഘത്തി​ലെ മൂന്ന്​ പേർ അറസ്റ്റിലാവുന്നത്​. സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടതായുള്ള സംശയത്തിലാണ്​ പൊലീസ്​. ഇവർക്കായുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്​.

    TAGS: dubai police, UAE News, robbed money, Three people arrested
    News Summary - Robbers posing as police steal 1.7 million from salesman in Dubai
