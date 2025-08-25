Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 8:52 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 8:52 PM IST

    ദുബൈയിൽ 27 സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ റോഡുകൾ നവീകരിച്ചു

    വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്ര എളുപ്പവും സുഗമവുമാക്കി
    ദുബൈയിൽ 27 സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ റോഡുകൾ നവീകരിച്ചു
    റോഡ്​ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ സ്കൂൾ മേഖലകളിലൊന്ന്​

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ 27 സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിച്ച്​ ദുബൈ റോഡ്​ ഗാതാഗത അതോറിറ്റി(ആർ.ടി.എ). വേനലവധിക്കാലത്താണ്​ 27 സ്കൂളുകൾ ഉൾകൊള്ളുന്ന 10സ്കൂൾ സോണുകളിൽ നവീകരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത്​. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പുതിയ അധ്യായന വർഷം ആരംഭിച്ചിരിക്കെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്ര എളുപ്പവും സുഗമവുമായിട്ടുണ്ട്​. വേനൽകാല അവധി ദിനങ്ങളിൽ നവീകരണം നടന്നതിനാൽ ദൈനംദിന ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം മികച്ച സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനും സാധിച്ചു.

    അൽ വർഖ 1, 3, 4 അൽ സഫ 1,​ അൽ ബർഷ 1, അൽ ഗൾഹൂദ്​, അൽ മിസ്​ഹർ 1,4, അൽ ഖുസൈസ്​, അൽ ബർഷ സൗത്ത്​ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്​ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്​. അൽ വർഖ സ്കൂൾ കോപ്ലക്സിലേക്കുള്ള റോഡ്​ വീതികൂട്ടൽ, അൽ മിസ്​ഹറിലും അൽബർഷയിലും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും​ ആവശ്യമായ പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കൽ, അൽ മിസ്​ഹറിലും അൽ വർഖയിലും നിരവധി സ്കൂളുകളി​ലേക്ക്​ പുതിയ പ്രവേശന, പുറത്തുകടൽ പാതകൾ ഒരുക്കൽ, കാൽനട യാത്രക്കാർക്കുള്ള സിഗ്​നലുകൾ നിർമിക്കൽ തുടങ്ങിയവ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    ദുബൈയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം റോഡ്​ ശൃംഖലയെ ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നത്​ കൂടിയാണ്​ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ. സ്കൂൾ മേഖലയിലെ റോഡ്​ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധ്യാപകർ, ബസ്​ ഡ്രൈവർമാർ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന നവീകരണമാണ്​ പൂർത്തിയാക്കിയത്​. നിരവധി സ്കൂളുകളിൽ പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങൾ 90ശതമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. അതോടൊപ്പം സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലെ ഗതാഗതം 25ശതമാനം മുതൽ 40ശതമാനം വരെ വർധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്​.അൽ ബർഷ, ഉമ്മുൽ ശൈഫ്​, അൽ ബർഷ സൗത്ത്​, അൽ വർഖ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്കൂൾ സോണുകളിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു​ന്നത്​ തുടരുമെന്നും ആർ.ടി.എ വയക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. സ്കൂളുകളിലേക്ക്​ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവർമാരും രക്ഷിതാക്കളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും നിശ്​ചിത പിക്​ അപ്, രേഡാപ്​ ഓഫ്​ ​സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ആർ.ടി.എ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



    TAGS:DubaiUAE NewsRoad Renovationschool area
    News Summary - Roads renovated in 27 school areas in Dubai
