cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി റോ​ഡ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം റോ​ഡി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്​ 384 ജീ​വ​ൻ. ​തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ മ​ര​ണ സം​ഖ്യ​യി​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ ശ​ത​മാ​നം​ വ​ർ​ധ​ന. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ്​ റോ​ഡ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്​. 2023ൽ ​വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 352 ആ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം മ​ര​ണം 384 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​താ​യ​ത് 2023നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ​ 32 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ കൂ​ടി. 2022ൽ ​മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 343 ആ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 2024ൽ 12 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധ​ന​യെ​ന്നും സ്ഥി​തി​വി​വ​ര ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ എ​മി​റേ​റ്റാ​ണ്​ മു​ന്നി​ൽ. 158 മ​ര​ണം. 123 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റാ​ണ്​​ തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ൽ. 2024ൽ 4,784 ​വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 8.33 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം 6,032 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2023ൽ 5,568 ​ആ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള വ​ർ​ഷം പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്​ 5,045 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 19.56 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധ​ന. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മോ​ശം ഡ്രൈ​വി​ങ്​ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ റൈ​ഡ​ർ​മാ​രാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 67ഉം ​സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്​ ബൈ​ക്ക്​ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്കാ​ണ്. ആ​കെ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളാ​ണ്. 2023ൽ ​ഇ​ത്​ നാ​ലു​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്, നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ്, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള വെ​ട്ടി​ക്ക​ൽ, അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ലൈ​ൻ മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ഞ്ച്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​ര​ണം. 2024ൽ 3,83,086 ​​ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളാ​ണ്​ ആ​ർ.​ടി.​എ പു​തു​താ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​. ഇ​തു​വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. Show Full Article

