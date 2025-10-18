Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    18 Oct 2025 8:30 AM IST
    18 Oct 2025 8:30 AM IST

    റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം: വാ​ണി​ജ്യ ലൈ​സ​ന്‍സ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഫീ​സ് ഇ​ള​വ്

    റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം: വാ​ണി​ജ്യ ലൈ​സ​ന്‍സ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഫീ​സ് ഇ​ള​വ്
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​ലിം റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബി​സി​ന​സു​കാ​ര്‍ക്ക് വാ​ണി​ജ്യ ലൈ​സ​ന്‍സ് ഫീ​സ് അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഇ​ള​വ്.

    അ​ല്‍ റി​ഫ, അ​ല്‍ ജ​സീ​റ, അ​ല്‍ ഹം​റ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണ് ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കു​ക. യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    സം​രം​ഭ​ക​രെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തു​ട​ര്‍ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദി​ന്‍റെ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​മാ​ണ് വാ​ണി​ജ്യ ലൈ​സ​ന്‍സ് ഫീ​സ് ഇ​ള​വി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    UAE NewsRoad RenovationLicense renewalgulf news malayalam
