Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 7:11 AM IST

    അ​ൽ ഥനി​യ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ൽ റോ​ഡ്​ ന​വീ​ക​ര​ണം

    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വും
    അ​ൽ ഥനി​യ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ൽ റോ​ഡ്​ ന​വീ​ക​ര​ണം
    അ​ൽ ഥനി​യ സ്​​ട്രീ​റ്റ്

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​നേ​യും അ​ൽ വ​സ​ൽ റോ​ഡി​നേ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ഥ​നി​യ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച റോ​ഡ്​ ന​വീ​ക​ര​ണം അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). അ​ൽ ഥ​നി​യ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ളു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ന്‍റെ സ​ർ​വി​സ്​ റോ​ഡി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള റൗ​ണ്ട്​​ എ​ബൗ​ട്ടി​ന്‍റെ​ ന​വീ​ക​ര​ണം, അ​ൽ ഥനി​യ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലും സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ 10ലു​മു​ള്ള ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സി​ഗ്​​ന​ൽ നി​ർ​മാ​ണം, കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി ന​ട​പ്പാ​ത വി​ക​സ​നം, ട്രാ​ഫി​ക്​ സി​ഗ്​​ന​ലു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ്​ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യു​ള്ള ആ​ർ.​ടി.​എ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വും.

    ദു​​ബൈ​യി​ലെ ജ​നം​സ​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന​വി​നേ​യും ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന​ത്തേ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്തും ആ​ഗോ​ള മു​ൻ​നി​ര ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സ്ഥാ​ന​ത്തെ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ൽ താ​നി​യ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ളു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ നി​ന്നും വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത നീ​ക്കം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​വും.

    സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ 1​0ലേ​യും അ​ൽ ഥനി​യ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലേ​യും പു​തി​യ ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​മ്മു​ൽ ഷ​യ്​​ഫി​നും അ​ൽ മ​നാ​റ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ജ​ങ്​​ഷ​ൻ ന​വീ​ക​ര​ണം ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡ്, അ​ൽ വ​സ​ൽ റോ​ഡ്, ചു​റ്റു​മു​ള്ള റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ, വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സി​ഗ്ന​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​ഴി സു​ര​ക്ഷാ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വ​ഴി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

