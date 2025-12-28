Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 6:55 AM IST

    റോ​ഡ്​ ന​വീ​ക​ര​ണം

    അ​ല്‍ വ​ര്‍ഖ​യി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    റോ​ഡ്​ ന​വീ​ക​ര​ണം
    അ​ൽ​ഖ​ർ​ഖ ഒ​ന്നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ്​ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ

    

    ദു​ബൈ: അ​ല്‍ വ​ര്‍ഖ ഒ​ന്നി​ല്‍ നി​ന്ന് റാ​സ​ല്‍ ഖോ​ര്‍ റോ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ച​താ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ര്‍.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ല്‍ വ​ര്‍ഖ​യി​ലെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ ഒ​രു മ​ണി മു​ത​ല്‍ 29ന് ​പു​ല​ര്‍ച്ചെ ഒ​രു മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ട​ല്‍. ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് എ​ന്‍ട്രി, എ​ക്‌​സി​റ്റ് പോ​യി​ന്‍റു​ക​ള്‍ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​മാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണം.

    ഇ​തു​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് റോ​ഡ്, അ​ല്‍ജീ​രി​യ സ്ട്രീ​റ്റ്, ട്രി​പോ​ളി സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ എ​ന്നീ ബ​ദ​ല്‍ പാ​ത​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രോ​ട് നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ര്‍.​ടി.​എ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Girl in a jacket

    X