അബൂദബിയിൽ റോഡ് ഭാഗികമായി അടച്ചുtext_fields
അബൂദബി: അല് ദഫ്റ മേഖലയിലെ അല് മിര്ഫക്കു സമീപം ശൈഖ് ഖലീഫ ബിന് സായിദ് ഇന്റര്നാഷനല് റോഡ് (ഇ11) ഭാഗികമായി അടച്ചതായി അബൂദബി മൊബിലിറ്റി അറിയിച്ചു.
ഡിസംബര് 21 മുതല് ജനുവരി പത്ത് വരെയാണ് ഈ റോഡില് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള രണ്ടു ലെയിനുകള് വീതം അടച്ചിടുക. നവീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. അര്ധരാത്രി 12 മുതല് പുലര്ച്ച അഞ്ചുവരെയായിരിക്കും ഈ റോഡുകളില് നവീകരണ പ്രവൃത്തികള് നടക്കുകയെന്ന് അബൂദബി മൊബിലിറ്റി എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ അറിയിച്ചു. പ്രഭാത സമയങ്ങളില് യാത്രകളില് കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാന് ഡ്രൈവര്മാര് ബദല് പാതകള് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും അധികൃതര് നിര്ദേശിച്ചു.
