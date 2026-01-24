Begin typing your search above and press return to search.
    24 Jan 2026 10:18 AM IST
    24 Jan 2026 10:18 AM IST

    അ​ജ്മാ​ന്‍ അ​ൽ റാ​ശി​ദി​യ 2വി​ൽ റോ​ഡ് അ​ട​ക്കും; മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    അ​ജ്മാ​ന്‍ അ​ൽ റാ​ശി​ദി​യ 2വി​ൽ റോ​ഡ് അ​ട​ക്കും; മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ജ്മാ​നി​ലെ അ​ൽ റാ​ഷി​ദി​യ 2 മേ​ഖ​ല​യി​ലെ റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ്ട്രീ​റ്റ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ബ​ദ​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി 20 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഏ​പ്രി​ൽ 20ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ന്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. അ​ജ്മാ​ന്‍ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഫാ​ല്‍ക്ക​ന്‍ ട​വ​ര്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നും ഗ​ള്‍ഫ ഇ​ന്‍റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ്ട്രീ​റ്റി​ന് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യു​ള്ള ബ​ദ​ല്‍ റോ​ഡ്‌ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ള്‍.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള തെ​രു​വ് വീ​തി കൂ​ട്ട​ലി​ന്‍റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണ് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​വും വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും എ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് പ​ട്രോ​ൾ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്‍റ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ കേ​ണ​ൽ റാ​ശി​ദ് ഹു​മൈ​ദ് ബി​ൻ ഹി​ന്ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ധ്യ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

