Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    11 Jan 2026 7:44 AM IST
    Updated On
    11 Jan 2026 7:44 AM IST

    റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സി​െൻറ വി​ൻ​റ​ർ​ഫെ​സ്​​റ്റ്​

    ത​ണു​പ്പി​ൽ മ​ന​സ്സും വ​യ​റും നി​റ​ച്ചൊ​രാ​ഘോ​ഷം
    റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സി​െൻറ വി​ൻ​റ​ർ​ഫെ​സ്​​റ്റ്​
    റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ്​ വി​ൻ​റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റി​ൽ കേ​ക്ക്​ മു​റി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​: മ​ത്തി പൊ​രി​ച്ച​തും കോ​ഴി ചു​ട്ട​തും മു​ട്ട ഓം​ല​റ്റും സൂ​പ്പും, വി​വി​ധ ത​രം ചാ​യ​ക​ൾ, ഉ​പ്പി​ലി​ട്ട നെ​ല്ലി​ക്ക​യും മാ​ങ്ങ​യും പൈ​നാ​പ്പി​ളും സ്​​ട്രോ​ബ​റി​യും, പി​ന്നെ ക്രി​സ്​​മ​സ്​ കേ​ക്ക്, ആ​ട്ട​വും പാ​ട്ടും, ക​രോ​ൾ പ​രേ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ എ​ല്ലാ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് ഒ​രു​ക്കി​യ ‘വി​ന്റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റ്​’ അ​വി​സ്​​മ​ര​ണീ​യ രാ​വാ​ക്കി. സു​ലൈ അ​ഖി​യാ​ൽ ഇ​സ്​​തി​റാ​ഹ​യി​ൽ ക്രി​സ്​​മ​സ്‌, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ രാ​വി​ൽ ടാ​ക്കീ​സ് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും റി​യാ​ദി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സോ​ണി ജോ​സ​ഫ്, സാ​ജി​ദ് നൂ​റ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​യ പു​ൽ​ക്കൂ​ടും ക്രി​സ്മ​സ്ട്രീ​യും ഒ​രു​ക്കി. പാ​ട്ടു​മാ​ല ടീ​മി​​ന്റെ ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ജു ബ​ഷീ​റി​​ന്റെ ആ​മു​ഖ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റി​ജോ​ഷ് ക​ട​ലു​ണ്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വി.​ജെ. ന​സ​റു​ദീ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗം നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഉ​മ​റ​ലി അ​ക്ബ​ർ, ഹു​സൈ​ൻ സാ​പ്പി, ഹ​രി കാ​യം​കു​ളം, ഷൈ​ജു പ​ച്ച, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, സ​ജീ​ർ സ​മ​ദ്, നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി​ൽ, സു​നി​ൽ ബാ​ബു എ​ട​വ​ണ്ണ, വ​രു​ൺ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഇ.​കെ. ലു​ബൈ​ബ്, ന​സീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, ജോ​സ് ക​ട​മ്പ​നാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ ക​രോ​ളം, റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ഷ​മീ​ർ ശാ​മി​ൽ, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ, ഷ​മീ​ർ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, അ​സ്‌​ലം പാ​ല​ത്ത്, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ലൂ​ർ, സ​ജി​ൻ നി​ഷാ​ൻ, നാ​ദി​ർ​ഷ, ദി​ലീ​പ് ഫ​ഹ​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ ത​മ്പ​ല​ക്കോ​ട​ൻ, എ​സ്.​എം.​സി. അ​നീ​ഷ്, വി.​കെ. അ​ബ്ബാ​സ്, മ​യ​മു​ന അ​ബ്ബാ​സ്, അ​ഖി​നാ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഷാ​രോ​ൺ ഷെ​രീ​ഫ്, ബി​ന്യാ​ബി​ൻ ബി​ൽ​റൂ, ഹാ​രി​സ് ചോ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, ന​ജീം കൊ​ച്ചു​ക​ലു​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് വ​ള്ളി​കു​ന്നം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സോ​ണി ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​മ​റ​ലി അ​ക്ബ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ലി​ജോ ജോ​ൺ ശ​ബ്​​ദ നി​യ​ന്ത്ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ജീ​ർ സ​മ​ദ്, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി, ഹ​രി കാ​യം​കു​ളം, സൈ​ൻ പാ​ച്ചാ​ക്ക​ര, സൗ​മ്യ തോ​മ​സ്, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ത​സ്‌​നി റി​യാ​സ്, ഷ​ഫീ​ഖ് വ​ലി​യ, ആ​ദി​ൽ, ലി​ജാ അ​ല​ൻ, അ​ബി​ദ് പൊ​ന്നാ​നി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​വാ​സ്, ഷെ​ഹി​യ ഷി​റാ​സ്, സ​ജാ​ദ് പ​ള്ള​ത്, അ​ൽ​താ​ഫ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ഷു​ഹൈ​ബ് മ​ല​ക്കാ​ർ, ജോ​വ​ൻ ബെ​ജു, അ​മ്മ​യ്യ ഗോ​പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ജാ​ക്സ​ൺ ഫ്രാ​ങ്ക്, എ​യ്ഞ്ച​ൽ ജോ​ണി, ആ​ൻ​ഡ്രി​യ ജോ​ൺ​സ​ൺ, ആ​ൻ​ലി​യ സൂ​സ​ൻ അ​നീ​ഷ്, ലി​യാ ഫാ​ത്തി​മ, ജു​വ​ൽ, ജി​യോ​ണ അ​നാ​ബ​ൽ സാ​നു, ഷൈ​സ, ഇ​വാ​നി​യ ജൈ​ഷ്, ഷെ​സ ന​സീ​ഹ്, സി​യ ഫാ​ത്തി​മ ഷ​മീ​ർ, മ​റി​യം സ​ജീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ദി​ല സ​ജി​ദ്​ ഗി​റ്റാ​ർ വാ​യി​ച്ചു.

    ഷി​റാ​സ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, സ​ന്തോ​ഷ് ല​ക്ഷ്മ​ണ​ൻ, പ്ര​മോ​ദ്, സൈ​ത​ലി, നാ​സ​ർ വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, ഷ​ഫീ​ഖ് വ​ലി​യ,‌ ജം​ഷി കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ആ​ഷി​ഖ്, ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല​ൻ, വി​ജ​യ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, ര​തീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ബാ​ബു ക​ണ്ണോ​ത്ത്, അ​ബ്‌​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ശി​ഹാ​ബ്, പ്ര​സീ​ദ് ഷാ​ഫി നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഗോ​പ​ൻ കൊ​ല്ലം, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, റ​മീ​സ് ക​രി​പ്പ​ക്ക​ണ്ടി, സി​റാ​ജ്, ജം​ഷാ​ദ് വ​ക്ക​യി​ൽ, ആ​ഷി​ഫ്, വ​ർ​ഗീ​സ് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ഡി. ​അ​ശോ​ക്, പി.​എ​സ്. സു​ദീ​പ്, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, എ​ൻ.​കെ. അ​ജീ​ർ, രാ​ഹു​ൽ പൂ​ക്കോ​ട​ൻ, അ​ല​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ശു​കൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​പ്പ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, ജോ​ണി തോ​മ​സ്, ഷാ​ജി സാ​മു​വ​ൽ, ഷ​ബീ​ർ, സ​ജീ​വ്, ഹ​രീ​ഷ്, സ​നോ​ജ്, പീ​റ്റ​ർ ജോ​ർ​ജ്, ബ്ലെ​സ്സ​ൻ, സു​ദ​ർ​ശ​ന കു​മാ​ർ, ഷൈ​ൻ ദേ​വ്, ബി​ജു ഇ​ട്ട​ൻ, ബി​നോ​യ് മ​ത്താ​യി, അ​മീ​ർ ഖാ​ൻ, നി​ബി​ൻ ഇ​ന്ദ്ര​നീ​ലം, റി​സ്വാ​ൻ, ക​ണ്ണ​ൻ, നൗ​ഫ​ൽ, ജു​നൈ​ദ്, എം.​ഡി. റാ​ഫി, മു​ത്ത​ലി​ബ്, സ​ലിം പു​ളി​ക്ക​ൽ, സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡി.​ജെ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    X