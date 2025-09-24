Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Sept 2025 10:34 AM IST
    24 Sept 2025 10:34 AM IST

    അ​ൽ​ഐ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ കാ​ണ്ടാ​മൃ​ഗ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി

    അ​ൽ​ഐ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ കാ​ണ്ടാ​മൃ​ഗ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി
    അ​ൽ​ഐ​ൻ: ലോ​ക കാ​ണ്ടാ​മൃ​ഗ ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 അ​ൽ​ഐ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ച​രി​ച്ചു. വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ​തേ​ൺ വൈ​റ്റ് കാ​ണ്ടാ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​യ​ൻ ഫോ​ർ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് നേ​ച്ച​റി​ന്‍റെ റെ​ഡ് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ് ഈ ​കാ​ണ്ടാ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്​ ഈ ​ജീ​വി​ക​ളെ മൃ​ഗ​ശാ​ല സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും അ​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന​തും. പ്ര​ജ​ന​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ആ​ഗോ​ള രീ​തി​ക​ൾ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​റ്​ ആ​ൺ കാ​ണ്ടാ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​റ്​ പെ​ൺ കാ​ണ്ടാ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ 12 കാ​ണ്ടാ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണം ഇ​വ​ക്ക് അ​ൽ​ഐ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു.

