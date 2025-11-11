Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 8:41 AM IST

    ഗ​സ്സയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ; സം​യു​ക്ത സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഭാ​ഗ​മാ​യേ​ക്കി​ല്ല

    സൂചന നൽകി ​പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ നയതന്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ്​ ഡോ. അൻവർ ഗർഗാശ്
    ഗ​സ്സയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ; സം​യു​ക്ത സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഭാ​ഗ​മാ​യേ​ക്കി​ല്ല
    ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ ഗ​ർ​ഗാ​ശ്

    ദു​ബൈ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പം​ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​യു​ക്ത സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ അം​ഗ​മാ​യേ​ക്കി​ല്ല. യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ ന​യ​ത​ന്ത്ര ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ്​ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ ഗ​ർ​ഗാ​ശ്​ ആ​ണ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ബൂ​ദ​ബി സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി​ക്​ ഡി​ബേ​റ്റി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സം​യു​ക്ത സ​മാ​ധാ​ന സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്​ ഇ​തു​വ​രെ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​യു​ക്ത സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​ക്കൊ​പ്പം യു.​എ.​ഇ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യേ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ൻ​വ​ർ ഗ​ർ​ഗാ​ശ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​തി​ക​ര​ണം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ങ്കു​ണ്ട്. സാ​യു​ധ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നു പ​ക​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ, മാ​നു​ഷി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യാ​ണ്​ രാ​ജ്യം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ൻ​വ​ർ ഗ​ർ​ഗാ​ശ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ൾ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​​ യു.​എ​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ അ​റ​ബ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ​വാ​യ​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നും ശ​ത്രു​ത​ക്കും പ​ല​പ്പോ​ഴും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ​കൊ​ണ്ട്​ വി​ല ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും നേ​ര​ത്തേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ല​വി​ലെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ്ര​കാ​രം ഗ​സ്സ​യി​ലെ തീ​വ്ര​വാ​ദ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം, സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ൽ, ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യു​ള്ള അ​തി​ർ​ത്തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, മാ​നു​ഷി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളും പൗ​ര​ൻ​മാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ദൗ​ത്യ​സേ​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.ഇ​ത്​ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന​തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ആ​ശ​ങ്ക നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

