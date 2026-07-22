Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅടിയന്തര കോളുകൾക്ക് 10...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 July 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 11:45 AM IST

    അടിയന്തര കോളുകൾക്ക് 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പ്രതികരണം; മിന്നുന്ന നേട്ടവുമായി ദുബൈപൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    അടിയന്തര പ്രതികരണത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം
    അടിയന്തര കോളുകൾക്ക് 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പ്രതികരണം; മിന്നുന്ന നേട്ടവുമായി ദുബൈപൊലീസ്
    cancel
    camera_alt

     ദുബൈ പൊലീസ്​ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്​മെന്റ് ഓഫ് ഓപറേഷൻസിന്റെ പ്രവർത്തന അവലോകനയോഗം

    ദുബൈ: 2026ന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ദുബൈ പൊലീസിന്റെ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്റർ വഴി 13 ലക്ഷത്തിലധികം കോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അടിയന്തര കോളുകൾ ലഭിച്ച് 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകുന്നതിൽ 99.8 ശതമാനം മികവ് പുലർത്താൻ പൊലീസിന് സാധിച്ചു. 97 ശതമാനമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്​. വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തികളിൽ 98.8 ശതമാനം പട്രോളിങ്​ കവറേജ് ഉറപ്പാക്കാനും സാധിച്ചു.

    ജനറൽ ഡിപാർട്​മെന്റ് ഓഫ് ഓപറേഷൻസിന്റെ പ്രവർത്തന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും പരാതികൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് ക്രിമിനൽ അഫയേഴ്‌സ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് മേജർ ജനറൽ ഹാരിബ് അൽ ശംസി പറഞ്ഞു.

    സേവനം ലഭിച്ച ശേഷം ഉപഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ‘മിസ്റ്ററി ഷോപ്പർ’ സംവിധാനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പൊലീസ് സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കിവരികയാണ്.

    സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ 50 ശതമാനവും എ.ഐ പിന്തുണയോടെയാക്കുക എന്ന ദുബൈ സർക്കാർ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി, പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മികച്ച ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച പെട്രോൾ സൂപ്പർവൈസർമാരെ യോഗത്തിൽ ആദരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaidubaipoliceResponsegulfUAEemergency calls
    News Summary - Response to emergency calls within 10 seconds
    Similar News
    Next Story
    X