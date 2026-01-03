Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    3 Jan 2026 9:24 AM IST
    3 Jan 2026 9:24 AM IST

    കളഞ്ഞുകിട്ടിയ പണം തിരികെ നൽകിയയാൾക്ക്​ ആദരം

    കളഞ്ഞുകിട്ടിയ പണം തിരികെ നൽകിയയാൾക്ക്​ ആദരം
    ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​യാ​ളെ അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ പ​ണം പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യ ഏ​ഷ്യ​ന്‍ വം​ശ​ജ​നെ ആ​ദ​രി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ പ​ണം അ​ധി​കൃ​ത​രെ ഏ​ല്‍പ്പി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​ത്തെ​യും പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​യ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക്ക്​ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ഡോ. ​ഹ​മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍ നി​യാ​ദി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഖാ​ലി​ദി​യ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വാ​സി ത​നി​ക്ക് വ​ഴി​യി​ല്‍നി​ന്നു​കി​ട്ടി​യ പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ഈ ​തു​ക എ​ത്ര​യെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ല്‍നി​ന്ന് സ​മ്മാ​നം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ പ്ര​വാ​സി ആ​ദ​ര​വി​ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സി​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    UAE News lost money gulf news malayalam
