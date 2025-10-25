Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:24 AM IST

    ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​മി​ക​വി​ന് ആ​ദ​രം

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ‘മ​ബ്റൂ​ഖ് പ്ല​സ്’ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​മി​ക​വി​ന് ആ​ദ​രം
    ദു​ബൈ: പ​ഠ​ന​രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന വി​ജ്ഞാ​ന​മേ​ള​യാ​യ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ഖ് പ്ല​സി​ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ദു​ബൈ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഖി​സൈ​സി​ലെ ഹ​യ​ർ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​വി​ലെ 10ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ എ​ല്ലാ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ സി​ല​ബ​സു​ക​ളി​ൽ 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി വി​ജ​യി​ച്ച 1500ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ഖ് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് സെ​ഷ​നി​ൽ മെ​ഡ​ൽ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കും.

    നാ​ല് ഘ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​ക. ഒ​പ്പം ര​ണ്ട് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഗ​മ​വും അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഗ​മവും ന​ട​ക്കും. 12,000 ദി​ർ​ഹം സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യു​ള്ള ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, 6000 ദി​ർ​ഹം സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യു​ള്ള ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ചെ​സ് മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​ക്കും മ​ബ്റൂ​ഖ് പ്ല​സ് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കും. ലി​റ്റി​ൽ പി​ക്കോ​സോ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പെ​യി​ന്റി​ങ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ർ​കി​ഡ്സും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തും.

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗ​ര​ച​ന​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഫ​സ്റ്റ് എ​ഡി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക്കും വേ​ദി​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും.

    ഇം​ദാ​ദ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ല്ല, ഷാ​ർ​ജ ചെ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ഹ​മ്മാ​ദി, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഷ്താ​ഖ്, മാ​ധ്യ​മം സി.​ഇ.​ഒ പി.​എം. സാ​ലി​ഹ്, ന​ട​നും റേ​ഡി​യോ അ​വ​താ​ര​ക​നു​മാ​യ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ്, ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​മ​ഞ്ജു റെ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    News Summary - Respect for students' studies
