യു.എ.ഇ സുപ്രീംകോടതിയിൽനിന്ന് വിരമിച്ച മലയാളിക്ക് ആദരം
അബൂദബി: യു.എ.ഇ ഫെഡറൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം വിരമിച്ച മലപ്പുറം വള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശി പുതിയ വീട്ടിൽ അബൂബക്കർ മൗലവിക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വക സ്വർണപ്പതക്കം. അബൂദബി സുപ്രീംകോടതി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് ഹമദ് അൽ ബാദി, അബൂബക്കർ മൗലവിയെ ആദരിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരായ അയ്മൻ ഹസൻ സനാ അൽ ദീൻ അൽ ഷാഫി, മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നിവർക്കൊപ്പം വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദരിക്കാൻ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിലാണ് അബൂബക്കർ മൗലവിക്കും പതക്കം സമ്മാനിച്ചത്.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശിയായ അബൂബക്കർ മൗലവി ദീർഘകാലമായി യു.എ.ഇ നീതിന്യായ വകുപ്പിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുകയായിരുന്നു. പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് സഹപ്രവർത്തകരും വിവിധ മലയാളി കൂട്ടായ്മകളും യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
