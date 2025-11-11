Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗ​വേ​ഷ​ണം,...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 8:00 AM IST

    ഗ​വേ​ഷ​ണം, ന​വീ​ക​ര​ണം; ആ​സ്റ്റ​ർ-​സ്പാ​ർ​ക്ക്​ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം
    ഗ​വേ​ഷ​ണം, ന​വീ​ക​ര​ണം; ആ​സ്റ്റ​ർ-​സ്പാ​ർ​ക്ക്​ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ മ​ഹ​മൂ​ദി​യും അ​ലി​ഷ മൂ​പ്പ​നും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു. ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ അ​ൽ ഖാ​സി​മി, ഡോ. ​മാ​ല​തി അ​ർ​ഷ​നാ​പാ​ലെ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    ഷാ​ർ​ജ: ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മു​ൻ​നി​ര ഗ​വേ​ഷ​ണ, ന​വീ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഷാ​ർ​ജ റി​സ​ർ​ച്ച് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ പാ​ർ​ക്കു​മാ​യി (സ്പാ​ർ​ക്ക്) മാ​സ്റ്റ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ഷാ​ർ​ജ നെ​ക്സ്റ്റ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഫോ​റ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്പാ​ർ​ക്ക് സി.​ഇ.​ഒ ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ മ​ഹ​മൂ​ദി​യും ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ അ​ലി​ഷ മൂ​പ്പ​നും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. സ്പാ​ർ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യും ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ചീ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​മാ​ല​തി അ​ർ​ഷ​നാ​പാ​ലെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സു​സ്ഥി​ര പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സം​യു​ക്ത ഗ​വേ​ഷ​ണ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ വി​ക​സ​നം, ബ​യോ-​ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ, രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലെ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി, നൂ​ത​ന ഡേ​റ്റ ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​സ്റ്റ​റും സ്പാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യം, ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് എ​ന്നി​വ​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ന​വീ​ക​ര​ണ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ലോ​ക​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    സ​ഹ​ക​ര​ണ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​റി​വ് പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സ്റ്റ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ​യും സ്പാ​ർ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ അ​ലീ​ഷ മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsastergulf news malayalam
    News Summary - Research and innovation; Aster-Spark agreement signed
    Similar News
    Next Story
    X