Madhyamam
    U.A.E
    23 Jan 2026 9:00 AM IST
    23 Jan 2026 9:00 AM IST

    പ്ര​യാ​സ​മേ​റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം; ഹൈ​ടെ​ക് വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ന്‍ ന​വീ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ വാ​ഹ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്. ത​ൽ​സ​മ​യ സം​പ്രേ​ഷ​ണം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഹൈ​ടെ​ക് യൂ​നി​റ്റു​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ന​വീ​ന വാ​ഹ​നം റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മീ​ഡി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ന്‍ പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കാ​നും പു​തി​യ വാ​ഹ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കും. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി-​വി​ഡി​യോ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, ലൈ​വ് ഓ​ഡി​യോ-​വി​ഷ്വ​ല്‍ ട്രാ​ന്‍സ്മി​ഷ​ന്‍ സം​വി​ധാ​നം, മൗ​ണ്ട​ഡ് കാ​മ​റ​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് വാ​ഹ​നം. എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​ണ് മോ​ട്ടോ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​മെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സെ​ക്ഷ​ന്‍ മേ​ധാ​വി ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ സാ​ലിം അ​ല്‍ ഷെ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​ധാ​ര​ണ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത പ​ര്‍വ​ത-​മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ധ​മാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന.

    സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ശ​ബ്ദ​വും ത​ത്സ​മ​യം സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള മീ​ഡി​യ ക​വ​റേ​ജും സാ​ധ്യ​മാ​കും.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ച്ചി​ല്‍-​ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​സാ​ധാ​ര​ണ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​കോ​പ​നം കാ​ര​ക്ഷ്യ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​വീ​ന വാ​ഹ​നം പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    UAE News RAK police gulf news malayalam
    X