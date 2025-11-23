Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 12:25 PM IST

    പ​ത്തു​മാ​സം: ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ 5200 ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ ല​ഫ്​​റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ മ​ർ​റി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗം

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണ​മേ​കു​ന്ന​തി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ​താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്തു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ 5200 ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ട്രാ​ഫി​ക്​ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ, തീ​പി​ടി​ത്തം, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വീ​ഴ്ച​ക​ൾ, കെ​ണി​യി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ൾ, വീ​ട്ടി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​ർ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ലി​വേ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലും അ​ക​പ്പെ​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​മ​യം 5.8 മി​നി​റ്റാ​ണ്. വാ​ർ​ഷി​ക ല​ക്ഷ്യം 6.6 മി​നി​റ്റാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ ല​ഫ്​​റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ മ​ർ​റി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ്​ ര​ക്ഷാ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​മ​യ​വും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ക​ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​മ​യം 14 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 2023ൽ ​പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​മ​യം 6.8 മി​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത്​ 5.8 മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്​ സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വും സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യു​മാ​ണ്​ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ചീ​ഫ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ അ​ഫേ​ഴ്​​സ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹാ​രി​ബ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ശം​സി, ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ അ​സി. ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​യ്​​ഫ്​ മു​ഹൈ​ർ അ​ൽ മ​സ്​​റൂ​യി, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ റാ​ശി​ദ്​ അ​ൽ ഫ​ലാ​സി, മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷാ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ​മു​ദ്ര ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ഷാ​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ഗ​ര, തീ​ര​ദേ​ശ, പ​ർ​വ​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​ക​ളി​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ​യും മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:dubai policeUAE Newsrescue mission
    News Summary - Rescue missions by dubai police
