Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 10:20 AM IST

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​ന ക​വി സ​മ്മേ​ള​നം ദു​ബൈ​യി​ൽ

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​ന ക​വി സ​മ്മേ​ള​നം ദു​ബൈ​യി​ൽ
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ക്ക്​ പു​റ​ത്ത്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഹി​ന്ദി-​ഉ​ർ​ദു​ സാ​ഹി​ത്യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ വീ​ണ്ടും ദു​ബൈ വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു. 24ാമ​ത്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​ന ക​വി സ​മ്മേ​ള​ന​വും മെ​ഹ​ഫി​ലും ജ​നു​വ​രി 31ന്​ ​മൂ​വ​ൻ​പി​ക്​ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ അ​ൽ ബു​സ്താ​നി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത്​ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​നം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​യും മ​റ്റ്​ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ക​വി​ത സ്​​നേ​ഹി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 2025ൽ ​സെ​യ്​​ദ്​ ഫ​ർ​സാ​ൻ റി​സ​വി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ല​ക്​​​നോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഉ​ർ​ദു ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ത​ല​വ​ൻ ഡോ. ​ന​യ്യാ​ൻ ജ​ലാ​ൽ​പു​രി​യാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം മ​ൻ​സാ​ർ ഭോ​പാ​ലി, അ​സം ശാ​ക്​​രി,​ ഡോ. ​രാ​മ സി​ങ്, ന​ഗ്​​മ നൂ​ർ, അ​തു​ൽ അ​ജ്​​ന​ബി, ഹി​മാ​ൻ​ഷി ബാ​ബ്​​റ, സെ​യ്​​ഫ്​ ബാ​ബ​ർ, രാ​ധി​ക ഗു​പ്ത, ആ​യു​ഷി രാ​കേ​ച്ച, ഡോ. ​ദി​ൽ​ഷാ​ദ്​ ഗൊ​ര​ക്​​പു​രി തു​ട​ങ്ങി​യ മു​തി​ർ​ന്ന ആ​റ്​ സ​മ​കാ​ലി​ക ക​വി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്​​മാ​ര​ക സു​വ​നീ​റും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും.

