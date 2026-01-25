Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 7:28 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​ന പ​രി​പാ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​ന പ​രി​പാ​ടി
    cancel
    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത്​ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ജ​നു​വ​രി 26 തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ട്​ മ​ണി​ക്ക്​ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ കോ​ൺ​സു​ൽ എ.​കെ ജോ​ൺ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ ഐ.​എ.​എ​സ്​ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​സ്​​നേ​ഹ​വും ഐ​ക്യ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ വൈ​കീ​ട്ട്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഐ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Republic Day celebration at Sharjah Indian Association
    Similar News
    Next Story
    X