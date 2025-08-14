Begin typing your search above and press return to search.
    14 Aug 2025 7:00 AM IST
    14 Aug 2025 7:00 AM IST

    അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​ല​ല്ല, ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്ത​ലാ​ണ്​ ജീ​വി​തം; അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി രേ​ണു​ക

    r j faslu
    ആർ.ജെ ഫസ്‍ലു

    ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തു​മാ​യി വി​ധി ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ വി​ള​യാ​ടി​യി​ട്ടും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ആ​ത്മ​​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്​​​ രേ​ണു​ക​യെ​ന്ന പ്ര​വാ​സി വീ​ട്ട​മ്മ. ദു​ബൈ​യി​ലെ ആ​ർ.​ജെ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി പ​ല​രു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ന​സ്സി​നെ ഏ​റെ ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ന്തോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഒ​ന്നാ​ണ്​ മ​ല​യാ​ളി​യ​ല്ലാ​ത്ത രേ​ണു​ക​യു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന ക​ഥ. പ​ല​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട്​ ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴു​തി​വീ​ഴു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വേ​റി​ട്ട ജീ​വി​തം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണി​വ​ർ. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ്​ ഒ​രു വി​ഷു​ദി​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ആ ​ഫോ​ൺ കോ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത്​​. സു​ഹൃ​ത്താ​യി​രു​ന്നു അ​ങ്ങേ​ത​ല​ക്ക​ൽ. ത​നി​ക്ക്​ അ​റി​യാ​വു​ന്ന ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു നേ​ര​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണം വാ​ങ്ങി​ന​ൽ​കാ​മോ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന.

    ബ​ർ​ദു​ബൈ​യി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. അ​മ്മ​യും ര​ണ്ട്​ കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ഥി​ര​മാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണം വാ​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ കൗ​തു​കം തോ​ന്നി. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ഏ​റെ സ​ങ്ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്​ കു​ടും​ബ​മെ​ന്ന്​​ ബോ​ധ്യ​മാ​യ​ത്. സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ച്ച കൊ​ച്ചു കു​ടും​ബ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷെ, വി​ധി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന​തോ​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ്​​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ച്​ കി​ട​പ്പി​ലാ​യി. വൈ​കാ​തെ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. അ​തോ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി​യും തീ​ർ​ന്നു. താ​മ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ക്കി​വി​ടേ​ണ്ട അ​തി​ദ​യ​നീ​യ​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്​ കു​ടും​ബം. ​ഫ്ലാ​റ്റി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം ഇ​തി​ന​കം വി​​ച്ഛേ​ദി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. വി​ശ​പ്പ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ കി​ട്ടു​ന്ന അ​ന്നം കൊ​ണ്ടാ​ണ്. വി​ഷു​ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു നേ​ര​ത്തെ ആ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അ​ത്ര​യും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും. സു​ഹൃ​ത്ത്​ ഇ​ത്ര​യും പ​റ​ഞ്ഞ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ വ​ല്ലാ​ത്ത വി​ഷ​മം തോ​ന്നി.

    ആ ​സം​സാ​രം മു​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​നെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി അ​ടു​ത്ത കോ​ൾ വ​ന്ന​ത്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഷു സ​ദ്യ​യു​ടെ പ്ര​മോ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ സ​ദ്യ അ​യ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഗ്ദാ​നം. ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു വേ​ണ്ട. പ​ക​രം ഞാ​ൻ ത​രു​ന്ന മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി. അ​ങ്ങ​നെ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​കാ​ർ ആ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ സ​ദ്യ എ​ത്തി​ച്ചു. ഒ​പ്പം ഒ​രു പൊ​തി ചോ​റ്​ എ​നി​ക്കും കി​ട്ടി. വേ​ന​ൽ ക​ടു​ത്ത സ​മ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഡെ​ലി​വ​റി ബോ​യ്​ ആ ​ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ വൈ​ദ്യു​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​യാ​ൾ വി​വ​രം റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ ഉ​ട​​മ​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ട​ൻ എ​ന്നെ വി​ളി​ച്ച്​ ആ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ വാ​ട​ക​യും ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നേ​റ്റു. വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​യി ഞാ​ൻ ആ ​വീ​ട്ട​മ്മ​യെ വി​ളി​ച്ച്​​ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഒ​രു കാ​ര്യം കൂ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​നി​യും ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ ഇ​വി​ടെ തു​ട​രു​ന്ന​ത്​ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ല. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പോ​ക​ണം. പൊ​തു​മാ​പ്പ്​ നേ​ടി​യാ​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. പ​ക്ഷെ, അ​വ​ർ അ​തി​ന്​ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലാ​ണ്​ സ്വ​ദേ​ശം. നാ​ട്ടി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യി ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​ന്ന്​ പ​റ​യാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ല. എ​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ജോ​ലി ത​ര​പ്പെ​ടാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​ർ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.പി​ന്നീ​ട്​ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി ഫോ​ണി​ൽ മെ​സേ​ജു​ക​ൾ അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം രേ​ണു​ക വീ​ണ്ടും വി​ളി​ച്ചു. അ​ന്ന്​ അ​വ​രു​ടെ ശ​ബ്​​ദ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ക​ളു​ടെ ബി​രു​ദ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഒ​രു ജോ​ലി ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ൽ​കാ​മോ എ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ചു. രേ​ണു​ക​ക്കും ചെ​റി​യ ഒ​രു ജോ​ലി ത​ര​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ ജീ​വി​തം വീ​ണ്ടും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ ട്രാ​ക്കി​ലാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന്​ ക​രു​തി​യ ഇ​ട​ത്തു നി​ന്ന്​ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ആ ​വീ​ട്ട​മ്മ കാ​ണി​ച്ച നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ത​ന്നെ അ​ത്​​ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി. ചി​ല നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു ആ​ശ്വാ​സ​വാ​ക്ക്​ മ​തി​യാ​കും ചി​ല​ർ​ക്ക്​ ജീ​വി​തം തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത്​ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ത്ര​മേ​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ത​ന്നെ കൂ​ടി ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പാ​രാ​വാ​ര​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സം ഇ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി​ക്ക്​​​ ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ​മു​ന​മ്പാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജോ​ലി ഭാ​ര​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ ആ​ത്​​മ​സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. വെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള നെ​ട്ടോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നും ത​ണ​ലാ​കാ​നും മ​റ​ന്നു​പോ​യ​താ​ണ്​ പ്ര​വാ​സം ദു​ര​ന്ത​പ​ര്യ​വ​സാ​ന​മാ​യി മാ​റാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം. സ​മാ​ധാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വാ​ക്കോ പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ മ​തി​യാ​കും ന​ഷ്ട​​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​തം തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ. ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ത്ത​രം ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ്​ ന​മു​ക്ക്​ പ​ര​സ്പ​രം ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കാം. അ​ത്ത​രം അ​നു​ഭ​വ ക​ഥ​ക​ൾ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ 0556699188 എ​ന്ന വാ​ട്​​സ്​ ആ​പ്​ ന​മ്പ​റി​ലോ www.dubai@gulfmadhyamam.net എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ അ​യ​ക്കാം.

    News Summary - Renuka as a symbol of survival
