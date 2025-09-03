Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 7:41 AM IST

    റാക് ദിഗ്ദാഗ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ‘റിന്യൂവല്‍ കോര്‍ണര്‍’

    റാക് ദിഗ്ദാഗ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ‘റിന്യൂവല്‍ കോര്‍ണര്‍’
    റാ​ക് ദി​ഗ്ദാ​ഗ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച റിന്യൂവൽ

    കോർണർ

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കും സു​ഗ​മ​മാ​യ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ‘റി​ന്യൂ​വ​ല്‍ കോ​ര്‍ണ​ര്‍’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ദി​ഗ്ദാ​ഗ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍. തൊ​ഴി​ല്‍ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മെ​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് റി​ന്യൂ​വ​ല്‍ കോ​ര്‍ണ​റെ​ന്ന് ദി​ഗ്ദാ​ഗ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ആ​ക്ടി​ങ് മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ര്‍ ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് ഉ​ബൈ​ദ് അ​ല്‍ ബാ​ഗിം അ​ല്‍ ന​ഖ്ബി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നും സ​ര്‍ഗാ​ത്മ​ക ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​വീ​ക​ര​ണ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ള​ര്‍ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ര്‍ന്നു. ച്ച ‘റി​ന്യൂ​വ​ല്‍ കോ​ര്‍ണ​ര്‍’

