Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:18 AM IST

    കോ​ടി​യേ​രി​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ‘ഓ​ർ​മ’

    കോ​ടി​യേ​രി​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ‘ഓ​ർ​മ’
    ദു​ബൈ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ എ​ക്കാ​ല​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റേ​റി​യ​ൻ, ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​വ്, സം​ഘാ​ട​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കാ​ലം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച കോ​ടി​യേ​രി എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും സ​ർ​വ​സ​മ്മ​ത​നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഓ​ർ​മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം. തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മു​ൻ​നി​ര നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ ആ​ന​ത്ത​ല​വ​ട്ടം ആ​ന​ന്ദ​നെ വേ​ദി അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ന്ന​മ​നം കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മേ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി പൂ​ർ​ണ​മാ​കൂ​വെ​ന്ന് ത​ന്‍റെ ജീ​വി​തം​കൊ​ണ്ട് തെ​ളി​യി​ച്ച നേ​താ​വാ​ണ് ആ​ന​ത്ത​ല​വ​ട്ടം ആ​ന​ന്ദ​നെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഓ​ർ​മ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജി​ജി​ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി. അ​നീ​ഷ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, സോ​ണി​യ പു​ൽ​പ്പാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​താ​ക്ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഓ​ർ​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും വ​നി​താ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജം​ഷീ​ല ന​ന്ദി​യും നേ​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​മാ​ൽ സ്മാ​ര​ക ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

