Madhyamam
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 6:49 AM IST

    സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ അനുസ്മരിച്ചു

    സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ അനുസ്മരിച്ചു
    ദു​​ബൈ: ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ചി​ന്ത​ക​നും സി.​പി.​എം മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ഓ​ർ​മ. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ർ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    യെ​ച്ചൂ​രി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ജീ​വി​ത​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ലെ സാ​ര​ഗ​ർ​ഭ​മാ​യ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി-​ക​ർ​ഷ​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ, മ​തേ​ത​ര-​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​ച്ച സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ജ​ന​മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ന്നും ജീ​വി​ക്കു​ന്ന നേ​താ​വാ​ണെ​ന്ന് ഓ​ർ​മാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. പ്ര​ദീ​പ് തോ​പ്പി​ൽ, രാ​ജ​ൻ മ​ഹി, സോ​ണി​യ ഷി​നോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഓ​ർ​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അം​ബു​ജാ​ക്ഷ​ൻ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

