    23 Sept 2025 8:04 AM IST
    23 Sept 2025 8:04 AM IST

    ജാ​ഫ​ർ അ​ലി ദാ​രി​മി​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു

    ജാ​ഫ​ർ അ​ലി ദാ​രി​മി​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു
    ദു​ബൈ: പി.​ഡി.​പി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന ജാ​ഫ​ർ അ​ലി ദാ​രി​മി​യെ ദു​ബൈ പി.​സി.​എ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ദേ​ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശി​ഹാ​ബ് മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ അ​ക​ലാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​മീ​ർ കൊ​ഴി​ക്ക​ര, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ആ​രി​ക്കാ​ടി, ഫ​ത്ത​ഹു​ദ്ദീ​ൻ കോ​ട്ട​യം, കാ​ദ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ​ർ​പ്പി​ത​മാ​യ ജീ​വി​ത​വും ജ​ന​കീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും എ​ക്കാ​ല​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ട​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് യു.​എ.​ഇ പി.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കാ​സ​ർ​കോ​ട് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ട്ര​ഷ​റ​ർ ബാ​ബു കോ​ഴി​ക്ക​ര ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

