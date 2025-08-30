Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 6:37 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 6:37 AM IST

    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് അ​ൻ​സാ​റി​നെ അ​നു​സ്​​മ​രി​ച്ചു

    Memorial Conference
    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് അ​ൻ​സാ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം എ.​കെ. ബീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്‍റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യി​രു​ന്ന ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് അ​ൻ​സാ​റി​ന്‍റെ പ​തി​നാ​റാ​മ​ത് ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​കം ഫ്ര​ണ്ട്സ് എ.​ഡി.​എം.​എ​സി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ച​രി​ച്ചു. അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫ്ര​ണ്ട്സ് എ.​ഡി.​എം.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഫാ​ഗൂ​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫ്ര​ണ്ട്സ് എ.​ഡി.​എം.​എ​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് എ.​ഡി.​എം.​എ​സ് സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ്, പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ, ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ൻ, നാ​ട​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് അ​ൻ​സാ​ർ അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ നീ​ണ്ടു പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി ഏ​വ​രു​ടെ​യും അം​ഗീ​കാ​രം പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വി​യോ​ഗം അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ന്ന​വ​രി​ൽ ക​ടു​ത്ത വേ​ദ​ന​യു​ള​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​എം. നി​സാ​ർ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി. ​യേ​ശു​ശീ​ല​ൻ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം എ. ​കെ ബീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി, ഫ്ര​ണ്ട്സ് എ.​ഡി.​എം.​എ​സ് വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പു​ന്നൂ​സ് ചാ​ക്കോ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ഫ​റു​ല്ല പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി, നാ​സ​ർ വി​ള​ഭാ​ഗം, യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​തി​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ക​ല്ലു​റു​മ, ബി​ജു വാ​രി​യ​ർ, ശ​ശി ന​ടേ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫ്ര​ണ്ട്സ് എ.​ഡി.​എം.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു​പ ബാ​ന​ർ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ഷ​ഹീം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

