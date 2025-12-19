Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 6:40 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 6:40 AM IST

    കൃ​ഷി​നി​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ശ്വാ​സം; മ​നം​നി​റ​ച്ച് ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ര്‍ഷം

    കൃ​ഷി​നി​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ശ്വാ​സം; മ​നം​നി​റ​ച്ച് ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ര്‍ഷം
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ മ​ഴ​യോ​ടൊ​പ്പം വീ​ണ

    ആ​ലി​പ്പ​ഴം

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഭീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കാ​റ്റി​നും കോ​ളി​നു​മി​ട​യി​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നം നി​റ​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ര്‍ഷം. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ കാ​ര്‍ഷി​ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് തീ​വ്ര മ​ഴ വി​ട്ടു​നി​ന്ന​ത് ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് സ​മാ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും തീ​വ്ര​മാ​യ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കു​മൊ​പ്പം തീ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ലി​പ്പ​ഴ​വും ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ല്‍ ഗ​ലീ​ല, കോ​ര്‍ക്വെ​യ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ലി​പ്പ​ഴം വ​ര്‍ഷി​ച്ച​താ​യി സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു കാ​റ്റ് വി​ശീ​യ​തെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തു. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക സാ​ധ്യ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍, മ​ല​നി​ര​ക​ള്‍, താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. കാ​റ്റി​നൊ​പ്പം പൊ​ടി​യും മ​ണ​ലും ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​ര്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ര്‍ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Relief in agricultural conditions; A year of mangoes with peace of mind
