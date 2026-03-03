Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 March 2026 4:53 PM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 4:53 PM IST

    യാത്രക്കാർക്ക്​​ ആശ്വാസം; ഫുജൈറയിൽനിന്ന്​ പ്രത്യേക വിമാന സർവിസ്​ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ സ്​പൈസ്​ജെറ്റ്​

    കൊച്ചി അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ്​ പ്രത്യേക വിമാന സർവിസ്​
    spicejet airoplane
    ഫുജൈറ: യു.എ.ഇയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ യാത്രക്കാർക്കായി സ്​പൈസ്​ജെറ്റ്​ ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഫുജൈറയിൽനിന്ന് പ്രത്യേക വിമാന സർവിസുകൾ നടത്തും. ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ്​ സർവിസുകൾ നടത്തുന്നത്​. ഇതിൽ രണ്ട് സർവിസുകൾ മുംബൈയിലേക്കാണ്. യാത്രക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായാണ് പ്രത്യേക സർവിസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിമാനക്കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

    ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഫുജൈറ-ഡൽഹി, ഫുജൈറ-മുംബൈ റൂട്ടുകളിൽ നിശ്ചിത സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം കൂടുകയും ആവശ്യമായ അനുമതികൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ കൂടുതൽ പ്രത്യേക സർവിസുകൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും കമ്പനി പരിശോധിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു. അടിയന്തിരമായി നാട്ടിലേക്ക്​ പോകേണ്ട യാത്രക്കാർക്ക്​ വലിയ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്​ സ്​പൈസ്​ജെറ്റ്​ പ്രഖ്യാപിച്ച സർവിസുകൾ.

    ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിന്‍റെ സാഹചര്യത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വ്യോമപാതകൾ അടച്ചതിനെ തുടർന്ന്​ ഇന്ത്യൻ വിമാന സർവിസുകൾ മിക്കതും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസുകൾ 357 അന്താരാഷ്ട്ര സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ മൊത്തം1,117 അന്താരാഷ്ട്ര സർവിസുകളാണ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

