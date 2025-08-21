Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Aug 2025 6:28 AM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 6:28 AM IST

    ആദ്യ അധ്യയന ദിനത്തിൽ ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവ്

    ആദ്യ അധ്യയന ദിനത്തിൽ ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവ്
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ജോ​ലി സ​മ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വ്. കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ടാ​നും തി​രി​കെ കൂ​ട്ടാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ഇ​ള​വ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ഫെ​ഡ​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഗ​വ. ഹ്യൂ​മ​ൺ റി​സോ​ഴ്​​സ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​ഫി​സി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​നും പോ​കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഫെ​ഡ​റ​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ണ്​ പ​ര​മാ​വ​ധി ഇ​ള​വ്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം.

    അ​തേ​സ​മ​യം ന​ഴ്​​സ​റി, കി​ന്‍റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​ള​വ്​ ല​ഭി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളെ പു​തി​യ രീ​തി​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യ​മ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​ണി​ത്. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മൂ​ന്ന്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ ഇ​ള​വ്​ ല​ഭി​ക്കും. സ്കൂ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​മ​യ ഇ​ള​വ്​ തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള രീ​തി​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍റെ മാ​നേ​ജ​റു​ടെ അ​നു​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    അജ്​മാനിലും ജീവനക്കാർക്ക് ഇളവ്

    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം സ്കൂ​ളു​ക​ള്‍ തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ അജ്മനിലും സർക്കാർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾക്ക് ജോ​ലി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ള​വു​ക​ള്‍. അ​ജ്മാ​ൻ ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളെ ന​ഴ്‌​സ​റി​യി​ലോ കി​ൻ​റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നി​ലേ​ക്കോ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ പോ​കു​ന്ന​തി​നും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഹാ​ജ​ർ വൈ​കാ​നോ നേ​ര​ത്തെ പോ​കാ​നോ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കു​ല​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. സ്കൂ​ളു​ക​ള്‍ തു​റ​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ഈ ​ഇ​ള​വു​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​നു​മ​തി പ്ര​തി​ദി​നം ആ​കെ മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ട​രു​തെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​കം നി​ഷ്ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.-പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ളി​ലും അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലും പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി സ​മാ​ന​മാ​യ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി അ​നു​സ​രി​ച്ച് സ്കൂ​ൾ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം വ്യ​ത്യ​സ്ത ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്.

