Madhyamam
    U.A.E
    6 Nov 2025 8:38 PM IST
    6 Nov 2025 8:38 PM IST

    ‘ദുബൈ യോഗ’ക്ക്​ രജിസ്​ട്രേഷൻ തുടങ്ങി

    ഫിറ്റ്​നസ്​ ചലഞ്ചിന്‍റെ സമാപന പരിപാടിയാണിത്
    'ദുബൈ യോഗ'ക്ക്​ രജിസ്​ട്രേഷൻ തുടങ്ങി
    ദുബൈ: ഫിറ്റ്​നസ്​ ചലഞ്ചിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇത്തവണ പുതുതായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ദുബൈ യോഗ’ക്ക്​ രജിസ്​ട്രേഷൻ തുടങ്ങി. നവംബർ 30ന്​ സഅബിൽ പാർക്കിൽ ദുബൈ ഫ്രെയിമിന്‍റെ പശ്​ചാത്തലത്തിലാണ്​ പരിപാടി ഒരുക്കുന്നത്​. ഫിറ്റ്​നസ്​ ചലഞ്ചിന്‍റെ സമാപന പരിപാടിയായാണ്​ യോഗ ഒരുക്കുന്നത്​. താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം​.

    സൂര്യസ്തമയ സമയത്തെ യോഗയിൽ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ പ​ങ്കെടുക്കു​മെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​. എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുക്കാം. നിശ്​ചയദാർഡ്യ വിഭാഗക്കാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി പ്രത്യേകമായ മേഖലകൾ സജ്ജീകരിക്കും. പങ്കാളിത്തം പൂർണമായും സൗജന്യമാണ്​. www.dubaiyoga.ae എന്ന വെബ്​സൈറ്റ്​ വഴിയാണ്​ രജിസ്​ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്​.

    TAGS:dubai newsfitness challengedubai yoga festRegistration Started
    News Summary - Registration for 'Dubai Yoga' has begun
