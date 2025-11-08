Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Nov 2025 8:55 AM IST
    date_range 8 Nov 2025 8:55 AM IST

    ‘ദു​ബൈ യോ​ഗ’​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി

    ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണി​ത്
    ദു​ബൈ: ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​തു​താ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ദു​ബൈ യോ​ഗ’​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ന​വം​ബ​ർ 30ന്​ ​സ​അ​ബി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ദു​ബൈ ഫ്രെ​യി​മി​ന്‍റെ പ​ശ്​​ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​യാ​ണ്​ യോ​ഗ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ​ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ സ​മ​യ​ത്തെ യോ​ഗ​യി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. നി​ശ്​​ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും. പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. www.dubaiyoga.ae എ​ന്ന വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി​യാ​ണ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    Show Full Article
