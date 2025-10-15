Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 7:54 AM IST

    റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി; ‘എ​മ​റാ​ടെ​കി’​ന്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ആ​ദ​രം

    റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി; 'എ​മ​റാ​ടെ​കി'​ന്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ആ​ദ​രം
    ജൈ​ടെ​ക്സ് ഗ്ലോ​ബ​ലി​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി എ​മ​റാ​ടെ​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ താ​നി അ​ൽ സ​ഫീ​ന് ആ​ദ​ര​മൊ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ ‘റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ് - സ്മാ​ർ​ട്ട് കോ​റി​ഡോ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ‘എ​മ​റാ​ടെ​കി’​നെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ദു​ബൈ (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    യാ​ത്രാ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലാ​തെ, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സും മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സു​താ​ര്യ​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ആ​ദ​രം. ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജൈ​ടെ​ക്സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ 2025 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന വേ​ദി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, എ​മ​റാ​ടെ​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും സി.​ഇ.​ഒ.​യു​മാ​യ താ​നി അ​ൽ സ​ഫീ​ന് മൊ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റി. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്​ ‘റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ് - സ്മാ​ർ​ട്ട് കോ​റി​ഡോ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:UAE Newsschemered carpetDubai G.D.R.F.A
    News Summary - Red Carpet Scheme; G.D.R.F.A. respects ‘Emarat’
