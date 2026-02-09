Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Feb 2026 7:20 AM IST
    Updated On
    9 Feb 2026 7:20 AM IST

    ലു​ലു വാ​ക്ക​ത്ത​ണി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്​ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം; 36,000 പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​രം എ​സ്. ശ്രീ​ശാ​ന്ത് ഫ്ലാ​​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു
    ലു​ലു വാ​ക്ക​ത്ത​ണി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്​ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം; 36,000 പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ലു​ലു വാ​ക്ക​ത്ത​ണി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ താ​രം എ​സ്. ശ്രീ​ശാ​ന്ത്

    ദു​ബൈ: ‘വാ​ക്ക് ഫോ​ർ ഗ്രീ​ൻ’ എ​ന്ന ഹാ​ഷ്ടാ​ഗി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി, ഫി​റ്റ്ന​സ്, സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നീ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലു​ലു വാ​ക്ക​ത്ത​ണി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്​ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം.

    മം​സാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ പ​ർ​പ്പി​ൾ ക​ട​ൽ തീ​ർ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 128ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 36,000ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ണ്ട വാ​ക്ക​ത്ത​ണി​ന്‍റെ ഫ്ലാ​​ഗ് ഓ​ഫ് മു​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​രം എ​സ്. ശ്രീ​ശാ​ന്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ താ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​രും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക്കും ഫി​റ്റ്ന​സി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യു​ള്ള ലു​ലു വാ​ക്ക​ത്ത​ണി​ലെ മി​ക​ച്ച ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മെ​ന്ന് ശ്രീ​ശാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം കൂ​ടി​യാ​ണ് ലു​ലു വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യു.​എ.​ഇ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന​താ​ണ് ലു​ലു വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ എ​ന്ന് ലു​ലു ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ എം.​എ സ​ലിം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ടെ​യും സു​സ്ഥി​ത​ര​ത​യു​ടെ​യും സ​ന്ദേ​ശം കൂ​ടി എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടു​ന്ന​താ​ണ് ലു​ലു വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ എ​ന്ന് ലു​ലു മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സും​ബ ഡാ​ൻ​സ്, എ​യ​റോ​ബി​ക്സ്, യോ​ഗ, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഗെ​യിം​സ് അ​ട​ക്കം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മാ​സ്റ്റ​ർ കാ​ർ​ഡ് റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ആ​ൻ​ഡ് കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഒ​മോ​ക്കെ അ​ഡെ​ബാ​ൻ​ജോ, ലു​ലു സി.​ഇ.​ഒ സെ​യ്ഫി രൂ​പാ​വാ​ല, ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ഓ​ഫി​സ​ർ വി.​ഐ സ​ലിം, ലു​ലു ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​ബു അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

