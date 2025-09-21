Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈയിലെ മൂന്ന്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 9:30 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 9:30 PM IST

    ദുബൈയിലെ മൂന്ന്​ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾക്ക്​ റെക്കോഡ്​ നേട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    കഴിഞ്ഞ വർഷം 33,600 കോടി ദിർഹത്തിന്‍റെ വ്യാപാരം
    ദുബൈയിലെ മൂന്ന്​ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾക്ക്​ റെക്കോഡ്​ നേട്ടം
    cancel
    Listen to this Article

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന്​ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വ്യാപാരം റെക്കോഡ്​ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. ദുബൈ എയർപോർട്ട്​ ഫ്രീ സോൺ, ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ്​, ദുബൈ കോമർസിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞ വർഷം 33,600 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ വ്യാപാരമാണ്​ നടന്നതെന്ന്​ ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം വെളിപ്പെടുത്തി.

    ദുബൈ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ്​ എകണോമിക്​ സോൺസ്​ അതോറിറ്റിക്ക്​ കീഴിലാണ്​ ഈ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​. 2023നെ അപേക്ഷിച്ച്​ 19ശതമാനം വർധനവാണ്​ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വ്യാപാരത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്​. ദുബൈയുടെ എണ്ണയിതര വ്യാപാരത്തിലെ 13.7 ശതമാനം ദുബൈ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ്​ എക്കണോമിക്​ സോൺസ്​ അതോറിറ്റിയാണ്​ നേടിയിട്ടുള്ളത്​. ഇതുവരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേട്ടമാണിത്​.

    നാലു വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ വളർച്ചയാണ്​ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്​. സുപ്രധാന ആഗോള വിപണികളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വർധിച്ച വ്യാപാരമാണ്​ നേട്ടത്തിന്​ കാരണമായത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദുബൈയിൽ എണ്ണയിതര വിദേശ വ്യാപാരം റെക്കോർഡ്​ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരുന്നു.

    2024ൽ ദുബൈ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ വ്യാപാരം വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 28 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്ന് 444,300 ടണ്ണിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്​. 2023ൽ വ്യാപാരം 346,700 ടൺ ആയിരുന്നു. 2024 ലെ മികച്ച പ്രകടനം നഗരത്തിന്റെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനങ്ങളെ മാത്രമല്ല, നിരന്തരം നവീകരിക്കാനും വളർച്ചക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കാനും വെല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള അതിന്റെ കഴിവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ പറഞ്ഞു.

    വിപുലമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക മേഖലകളുടെ തടസ്സമില്ലാത്ത സംയോജനം, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്​ നടപ്പിലാക്കിയ നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നേട്ടത്തിന് കാരണമായത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaidubai newsSheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al MaktoumSilicon Oasiseconomic sectorsRecord gains
    News Summary - Record gains for three economic sectors in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X