    U.A.E
    6 Dec 2025 6:48 AM IST
    6 Dec 2025 6:48 AM IST

    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​; വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്​

    വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​
    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​; വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്​
    ദു​ബൈ: തി​ര​ക്കേ​റി​യ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. ഇ​യാ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആ​ഡം​ബ​ര കാ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​യു​ടെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലും ജീ​വ​ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലും വാ​ഹ​നം പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ തെ​ന്നി​മാ​റ്റു​ന്ന​തും നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട്​ ഓ​ടു​ന്ന​തും വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാം.

    സൈ​ബ​ർ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജു​മ സ​ലീം ബി​ൻ സു​വൈ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. ഡ്രൈ​വ​ർ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ആ​ളാ​ണെ​ന്നും വാ​ട​ക​ക്ക്​ എ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​ന​മാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫെ​ഡ​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ വാ​ഹ​നം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​ത്. കൂ​ടാ​തെ 2000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും 23 ട്രാ​ഫി​ക്​ പോ​യ​ന്‍റും പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തും. 60 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും വാ​ഹ​നം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ക്കു​ക.

    ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ഐ ​ആ​പ്പി​ലോ ഹോ​ട്ട്​​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റാ​യി 901ലോ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 80 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ ആ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​തു​മു​ത​ൽ ന​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

