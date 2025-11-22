Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 22 Nov 2025 8:37 AM IST
    date_range 22 Nov 2025 8:37 AM IST

    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​; ദു​ബൈ​യി​ൽ 210 ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    270 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു
    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​; ദു​ബൈ​യി​ൽ 210 ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​

    ദു​ബൈ: ട്രാ​ഫി​ക്​ സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച്​ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യ​മാ​യി ഓ​ടി​ച്ച 210 ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി. 200 മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും 10 ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ളു​മാ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ന​ട​ത്തി​യ 271 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കാ​ണാം. കൂ​ടാ​തെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ​ബൈ​ക്കു​ക​ൾ കാ​റു​ക​ളെ ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്ക്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തും വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ണ്.

    പി​ടി​കൂ​ടി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​ൻ വ​ൻ തു​ക പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ​ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നാ​ല്​ വ​രി​യോ അ​തി​ന്​ മു​കി​ലോ ഉ​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ഇ​ട​തു ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വേ​ഗ​മേ​റി​യ ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി.

    നി​ശ്ചി​ത ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ അ​ല്ലാ​തെ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മം. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച്​ കാ​ൽ​ന​ട പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ദു​ബൈ​യി​ലും മ​റ്റ്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും പ​തി​വ്​ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഇ​തു​മൂ​ലം വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

