    date_range 25 Oct 2025 8:58 AM IST
    date_range 25 Oct 2025 8:58 AM IST

    വി.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദി​ന്​ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    വി.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദി​ന്​ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    നെ​ഹ്‌​റു-​ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ജ​ന്മ​ദി​ന പ്രോ​ഗ്രാം പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗ​വും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ വി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 16ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന നെ​ഹ്‌​റു-​ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ജ​ന്മ​ദി​ന പ്രോ​ഗ്രാം പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​ദീ​പ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ന് ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​ൻ. സ​ക്ക​റി​യ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ന്ദീ​പ് പൊ​ന്മൊ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ് ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷാ​ജി അ​ല​വി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ, സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ല വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി​ജേ​ഷ് ക​ട​ബൂ​രാ​ൻ ത്രി​വ​ർ​ണ സം​ഗ​മം പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി ക​ട​വ​ത്തൂ​രി​നെ​യും ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി അ​യ്യൂ​ബ് മ​യ്യി​ലി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - ReceptionV.P. Abdul Rasheed was given a reception.
