Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 9:29 AM IST

    ഷാർജയിൽ ജൂലൈയിൽ 750 കോടിയുടെ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ ഇടപാട്

    ആ​കെ 11,377 ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്​
    ഷാർജയിൽ ജൂലൈയിൽ 750 കോടിയുടെ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ ഇടപാട്
    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജൂ​ലൈ മാ​സം മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​സാ​ന്ത ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​മാ​ണ്. 750 കോ​ടി​യു​ടെ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.ആ​കെ 11,377 ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​കെ 23.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്ന​ത്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​വും വി​ക​സ​ന​വും ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​യാ​യാ​ണ്​ നേ​ട്ടം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ, സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, മി​ക​ച്ച അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ 114 വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ വി​ൽ​പ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​കെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ 1503 എ​ണ്ണം വി​ൽ​പ​ന ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്.

    ഇ​ത് മൊ​ത്തം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ 13.2 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. മോ​ർ​ട്ട്ഗേ​ജ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ 5.2 ശ​ത​മാ​നം അ​ഥ​വാ 593 എ​ണ്ണ​മാ​ണ്. ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മാ​യി റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ, വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യി​ക, കാ​ർ​ഷി​ക ഭൂ​മി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ്​ വി​ൽ​പ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ട​വ​റു​ക​ളി​ലെ 332 യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ബി​ൽ​റ്റ് ഇ​ൻ ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ 312, നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ട് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ 857 ഭൂ​മി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വ്യാ​പാ​ര മൂ​ല്യ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ, ‘തി​ലാ​ൽ’ ഏ​രി​യ 46.79 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം മൂ​ല്യ​വു​മാ​യി ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​നം നേ​ടി. മു​വൈ​ല ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ (34.08 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം), അ​ൽ സ​ജാ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ (31.83 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം), അ​ർ​ഖൂ​ബ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ (31.67കോ​ടി ദി​ർ​ഹം) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​ത്.

    News Summary - Real estate transactions worth Rs 750 crore in Sharjah in July
