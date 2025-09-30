Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 30 Sept 2025 11:45 AM IST
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് നി​ക്ഷേ​പ ഉ​ച്ച​കോ​ടി

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 30, 31 തി​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ദ്വി​ദി​ന ഉ​ച്ച​കേ​ടി
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് നി​ക്ഷേ​പ ഉ​ച്ച​കോ​ടി
    റാസൽഖൈമ (ഫയൽ ചിത്രം)

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ് സ​മ്മി​റ്റി​ന് (ഐ.​ആ​ര്‍.​ഇ.​ഐ.​എ​സ്) റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ അ​ല്‍ഹം​റ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ എ​ക്സ്ബി​ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ പ്ര​ഥ​മ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് നി​ക്ഷേ​പ ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കും. നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍, ഡെ​വ​ല​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍, വ്യ​വ​സാ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ആ​ഗോ​ള റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് നി​ക്ഷേ​പ രം​ഗ​ത്ത് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. വ​ള​ര്‍ച്ച​യു​ടെ​യും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​തി​യ ആ​ഗോ​ള യു​ഗ​ത്തി​ന് തി​രി​കൊ​ളു​ത്തും വി​ധം രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്ത ഉ​ച്ച​കോ​ടി റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​റ​ന്നി​ടു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​യി മാ​റും.

    ആ​ഗോ​ള റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് നി​ക്ഷേ​പ വി​റ്റു​വ​ര​വ് ന​ട​പ്പു​വ​ര്‍ഷം 27 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധി​ച്ച് 952 ശ​ത​കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ ആ​ഗോ​ള പ്രോ​പ്പ​ര്‍ട്ടി ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വാ​യ സാ​വി​ല്‍സി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍. ഇ​ത് 2026ഓ​ടെ ല​ക്ഷം കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തും. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ പ്ര​ധാ​ന ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വാ​ണ്. 2024ല്‍ 45.6 ​ശ​ത​കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ര്‍ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഈ ​വ​ര്‍ഷാ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ 326 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 39 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര്‍ധ​ന. പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ല്‍ 22 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. റെ​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍, പ്രൈം ​സെ​ഗ്മ​ന്‍റ് വി​ല്‍പ​ന​യി​ല്‍ വ​ര്‍ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. 2014-2024 കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്രോ​പ്പ​ര്‍ട്ടി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ല്‍ 106 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

