Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമൂന്നുമാസം ഷാർജയിലെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 April 2026 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 7:25 AM IST

    മൂന്നുമാസം ഷാർജയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ മുന്നേറ്റം

    text_fields
    bookmark_border
    കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ 40.7 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി
    cancel

    ഷാർജ: 2026ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഷാർജയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല ശക്തമായ വളർച്ച കൈവരിച്ചു. ആകെ ഇടപാട് മൂല്യം 18.5 ശതകോടി ദിർഹമായാണ്​ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 13.2 ശതകോടി ദിർഹമുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 40.7 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    ഈ കാലയളവിലെ ആകെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ 29,235 ആണ്​. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 18.9 ശതമാനം വർധനവാണെന്നും ഷാർജ റിയൽഎസ്​റ്റേറ്റ്​ രജിസ്​ട്രേഷൻ വകുപ്പ്​ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്​തമാക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും സ്മാർട്ട് സംവിധാനങ്ങളും ഇടപാടുകൾ വേഗത്തിലാക്കുകയും ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യ പാദത്തിൽ താമസ, വാണിജ്യ, വ്യവസായ മേഖലകളിലായി 7 പുതിയ പദ്ധതികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​.

    വിദേശികൾക്കും ജി.സി.സി പൗരന്മാർക്കും സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം 47 ആയിട്ടുണ്ട്​. നിക്ഷേപകരുടെ വൈവിധ്യം വർധിച്ച് 113 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഷാർജയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി. യു.എ.ഇ പൗരന്മാർ 9 ശതകോടി ദിർഹം, ജി.സി.സി പൗരന്മാർ 80 കോടി, അറബ് രാജ്യക്കാർ 3.4 ശതകോടി, മറ്റ് രാജ്യക്കാരിൽ നിന്ന് 5.3 ശതകോടി എന്നിങ്ങനെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:real estategrowthSharjah
    News Summary - Real estate in Sharjah sees growth in three months
    X