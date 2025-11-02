Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 2 Nov 2025 9:14 AM IST
    date_range 2 Nov 2025 9:14 AM IST

    റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ത​ട്ടി​പ്പ്; എ​ട്ടു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ക​വ​ര്‍ന്ന അ​റ​ബ് പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് ത​ട​വ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ എ​ട്ടു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ക​വ​ര്‍ന്ന മൂ​ന്ന് അ​റ​ബ് പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച് കോ​ട​തി. റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​മെ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ പ​ര​സ്യം ക​ണ്ടാ​ണ് ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ ഇ​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    പ്ര​മു​ഖ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല്ല വാ​ങ്ങാ​മെ​ന്ന് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര്‍ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്​ കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വാ​ണി​ജ്യ ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ളും വ്യാ​ജ വി​ൽ​പ​ന രേ​ഖ​ക​ളും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വ്യാ​ജ ക​രാ​റും ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര്‍ കാ​ണി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ആ​ദ്യ ഗ​ഡു​വാ​യി എ​ട്ടു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം കൈ​മാ​റി. പി​ന്നാ​ലെ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര്‍ സ്ഥ​ലം​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ഞ്ചി​ത​രാ​യെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് മൂ​വ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും കേ​സ് കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ളെ ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ദ​മ്പ​തി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് കൈ​പ്പ​റ്റി​യ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    ശി​ക്ഷ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ണ്ടാ​യ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സി​വി​ല്‍ കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ള്‍ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് സി​വി​ല്‍ കോ​ട​തി​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ള്‍ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ എ​ട്ടു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ഒ​രു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹ​വും പ​ണം കൊ​ടു​ത്തു തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ തു​ക​യു​ടെ അ​ഞ്ചു​ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ന​ല്‍കാ​ന്‍ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

