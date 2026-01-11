Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ്​; മൂ​ന്ന്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​വ്​

    ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന്​ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വ്​
    റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ്​; മൂ​ന്ന്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​വ്​
    cancel

    ദു​ബൈ: റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ്​ കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് അ​റ​ബ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് കോ​ട​തി ആ​റ് മാ​സം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​ര​യാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന്​ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​രു പ്ര​ശ​സ്ത പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ഡെ​വ​ല​പ്പ​റു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി ച​മ​ഞ്ഞ് വി​ല്ല പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ര​ക​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വ്യാ​ജ ക​മ്പ​നി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് മോ​ർ​ട്ട്ഗേ​ജ് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്താ​ണ്​ വ​ഞ്ചി​ച്ച​ത്. ​ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ർ പ​ണ​മാ​യി എ​ട്ട് ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ പി​ന്നീ​ടാ​ണ്​ ക​മ്പ​നി​യും രേ​ഖ​ക​ളും വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    മോ​ർ​ട്ട്ഗേ​ജ്-​ഫ​ണ്ടി​ങ്​ സേ​വ​ന​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ​ര​സ്യം ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്​. പി​ന്നീ​ട്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ എ​ന്ന് സ്വ​യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രാ​ൾ അ​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ര​വ​ധി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​യി ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ആ​ധി​കാ​രി​ക​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​വ​ർ​ക്കു​മു​മ്പി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. വാ​ഗ്ദാ​നം സ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ച്ച ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ഒ​രു വി​ല്ല വാ​ങ്ങാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പ​ണം ല​ഭി​ച്ച​യു​ട​നെ മൂ​വ​രും അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​രാ​യി.

    ഭ​ർ​ത്താ​വ് പോ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ ഇ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ഞ്ച​ന, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ക്ക​ൽ, വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി. ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ഇ​വ​രെ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി ആ​റ് മാ​സം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വ​ഞ്ചി​ച്ച തു​ക തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നും ശി​ക്ഷാ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് പ​ണം തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ന്ന​തി​നും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​നു​മാ​യി സി​വി​ൽ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു.

    ഇ​വ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ടം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ദു​രി​ത​വും വി​ശ്വാ​സ​ന​ഷ്ട​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത​ക്ക്​ ത​ട​സ്സ​വും ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി സി​വി​ൽ കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്ര​തി​ക​ൾ എ​ട്ട് ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഭൗ​തി​ക​വും ധാ​ർ​മ്മി​ക​വു​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം കൂ​ടി ന​ൽ​കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

