Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്ര​മു​ഖ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 9:14 AM IST

    പ്ര​മു​ഖ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി വാ​യി​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​മു​ഖ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി വാ​യി​ക്കാം
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ലോ​ക​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മു​പ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ള്‍ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി ലാം​ഗ്വേ​ജ്​ സെ​ന്‍റ​ർ (എ.​എ​ല്‍.​സി). ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ അ​റ​ബി​ക് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വാ​യ​ന​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. എ.​എ​ല്‍.​സി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​അ​ലി ബി​ന്‍ ത​മിം ആ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ-​ബു​ക്, ഓ​ഡി​യോ ബു​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ഗോ​ള പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ആ​യ ഓ​വ​ര്‍ഡ്രൈ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. എ.​എ​ല്‍.​സി​യു​ടെ ക​ലി​മ, പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 25 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ഓ​വ​ര്‍ ഡ്രൈ​വി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    എ.​എ​ല്‍.​സി​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള മെ​ദാ​ദ് ലൈ​ബ്ര​റി സ​ര്‍വി​സ​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം മു​ഖേ​ന ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ വാ​യി​ക്കാം.

    എ.​എ​ല്‍.​സി​യു​ടെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് മെ​ദാ​ദ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള ലി​ങ്ക് ല​ഭി​ക്കും. ഈ ​ലി​ങ്ക് തു​റ​ന്ന് ഡേ​റ്റ ബേ​സ്, ഇ ​ബു​ക്‌​സ്, അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കാ​നാ​വും. ആ​മ​സോ​ൺ, ഗൂ​ഗ്​​ൾ ബു​ക്സ്, ആ​പ്പി​ൾ ബു​ക്സ്, കോ​ബോ, നീ​ൽ വാ ​ഫു​റാ​ത്, സ്റ്റോ​റി​ടെ​ൽ, ഇ​ഖ​റാ​ലി, അം​ഗാ​മി, സ​മാ​വി, 1001 ബു​ക്സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ൻ​നി​ര ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും എ.​എ​ൽ.​സി പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsreadgulf news malayalamdigital textbook
    News Summary - Read popular books digitally
    Similar News
    Next Story
    X