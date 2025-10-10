Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 10 Oct 2025 7:45 AM IST
    date_range 10 Oct 2025 7:45 AM IST

    രാവണേശ്വരം വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം

    രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​വ​ർ

    ദു​ബൈ: രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ അ​ജ്‌​മാ​ൻ ഹീ​ലി​യ​യി​ലെ ഗു​ഡ് എ​ർ​ത്ത് ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ‘രാ​വോ​ണം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്കം 350ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബാ​ല​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ കൂ​ട്ട​ക്ക​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, ഡോ. ​സൗ​മ്യ സ​രി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​നാ​ഥ് ത​ണ്ണോ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ഷ് വാ​ണി​യം​പാ​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പാ​ട്ട്, നൃ​ത്തം, തി​രു​വാ​തി​ര, പൂ​ര​ക്ക​ളി, ക​ലാ​വി​രു​ന്ന്, വ​ർ​ണ​ശ​ഭ​ള​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം, മ​ഹാ​ബ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നോ​ടു​കൂ​ടി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    X