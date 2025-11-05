Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 8:31 AM IST

    രത്നങ്ങളുടെ സമഗ്ര വിവരങ്ങളുമായി ‘രത്ന ശാസ്ത്രം’

    പ്ര​കാ​ശ​നം ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ
    രത്നങ്ങളുടെ സമഗ്ര വിവരങ്ങളുമായി ‘രത്ന ശാസ്ത്രം’
    ‘ര​ത്ന ശാ​സ്ത്രം’ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഗ്ര​ന്ഥ​ക​ർ​ത്താ​വ്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    ശി​വാ​സ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: അ​പൂ​ർ​വ​വും അ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യി ര​ത്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​​ള്ളു​ന്ന ‘ര​ത്ന ശാ​സ്ത്രം’ ഗ്ര​ന്ഥം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. കോ​ട്ട​യം സ്വ​ദേ​ശി​യും പ്ര​മു​ഖ പ്ലാ​നെ​റ്റ​റി ജെ​മ്മോ​ള​ജി​സ്റ്റു​മാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ശി​വാ​സ്​ ആ​ണ്​ ഗ്ര​ന്ഥ​ക​ർ​ത്താ​വ്. അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ര​ത്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ശി​വാ​സ്. ഏ​താ​ണ്ട് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പു​സ്ത​കം എ​ഴു​തി​യ​തെ​ന്ന്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ശി​വാ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​രാ​ത​ന കാ​ലം മു​ത​ൽ മു​ത്തും പ​വി​ഴ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​ത്മീ​യ​ത​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​കൃ​തി​ജ​ന്യ​മാ​യ ക​ല്ലു​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ഭ​വം, ഖ​ന​നം, സം​ഭ​ര​ണം, സം​സ്ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ അ​വ എ​ത്തു​ന്ന​ത് വ​രെ​യു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു. ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ര​ത്ന മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു റ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​സ്ത​കം. പ്ര​കൃ​തി​ജ​ന്യ ര​ത്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത​യും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12.30ന്​ ​ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ ഏ​ഴാം ന​മ്പ​ർ ഹാ​ളി​ലു​ള്ള റൈ​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഫോ​റ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്. പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കൈ​ര​ളി ബു​ക്‌​സാ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. ശി​വാ​സ്​ ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​ല്ലാ​സ്, കൈ​ര​ളി ബു​ക്സ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഒ. ​അ​ശോ​ക്​ കു​മാ​ർ, മ​നോ​ജ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ്​​സ്​ ചാ​ർ​ട്ടേ​ർ​ഡ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സ്​ സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​മ​നോ​ജ് ഏ​ഡൂ​ർ, ല​ക്ഷ്മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

