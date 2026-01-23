Begin typing your search above and press return to search.
    13.5 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ

    വി​നോ​ദ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ 12 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച
    13.5 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ പോ​യ​വ​ര്‍ഷം പ​തി​മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ​ത്തി​യ​താ​യി റാ​ക് ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്‍റ് അ​തോ​റി​റ്റി (റാ​ക് ടി.​ഡി.​എ). 2024നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ആ​റു ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന​യാ​ണി​ത്. ടൂ​റി​സം വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ 12 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 2025 കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കൊ​പ്പം മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും വി​പു​ല​മാ​യ വി​നോ​ദ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള നേ​ട്ട​വും സൃ​ഷ്ടി​ച്ച വ​ര്‍ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് റാ​ക് ടി.​ഡി.​എ സി.​ഇ.​ഒ ഫി​ലി​പ്പ്​ ഹാ​രി​സ​ണ്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    യു.​കെ, ഇ​ന്ത്യ, ചൈ​ന, റ​ഷ്യ, ബെ​ലാ​റ​സ്, ക​സാ​കി​സ്താ​ന്‍, ഉ​സ്ബെ​ക്കി​സ്താ​ന്‍, അ​ര്‍മേ​നി​യ, അ​സ​ര്‍ബൈ​ജാ​ന്‍, കി​ര്‍ഗി​സ്താ​ന്‍, താ​ജി​ക്കി​സ്താ​ന്‍, മൊ​ള്‍ഡോ​വ, യു​ക്രെ​യ്​​ന്‍, ജോ​ര്‍ജി​യ, തു​ര്‍ക്കി​മെ​നി​സ്താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ര്‍ധി​ച്ചു. വി​വാ​ഹ ടൂ​റി​സം, ബി​സി​ന​സ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ 25 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    2030ഓ​ടെ 35 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് മു​ന്നി​ല്‍ ക​ണ്ട് ഹോ​ട്ട​ല്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ വി​പു​ല നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. 2030ഓ​ടെ ഹോ​ട്ട​ല്‍ മു​റി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പു​തു​താ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ ഫോ​ര്‍ സീ​സ​ണ്‍സ്, ഫെ​യ​ര്‍മൗ​ണ്ട്, താ​ജ്, ജ​നു, എ​ന്‍.​എ​ച്ച് ക​ല​ക്ഷ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ന്‍ഡു​ക​ള്‍ ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ദ്യ സം​യോ​ജി​ത റി​സോ​ര്‍ട്ടാ​യ വെ​യ്ന്‍ അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍റെ നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​ഘ​ട്ടം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി.

    അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, പോ​ള​ണ്ട, റു​മാ​നി​യ, റ​ഷ്യ, ബെ​ലാ​റ​സ്, ഉ​സ്ബെ​ക്കി​സ്താ​ന്‍, ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ളി​ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ര്‍വീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് എ​മി​റേ​റ്റി​ന് നേ​ട്ട​മാ​യി.

    റാ​ക് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ ലീ​ഡ് ഗോ​ള്‍ഡ് നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി.​ഐ.​പി ഏ​വി​യേ​ഷ​ന്‍ ടെ​ര്‍മി​ന​ല്‍ 2027ഓ​ടെ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ഗോ​ള വി​നോ​ദ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ വ​ര്‍ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു 2025 എ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Ras Al Khaimah welcomes 1.35 million visitors
