Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Jan 2026 6:35 AM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 6:35 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യി​ല്‍ കു​തി​പ്പ്

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യി​ല്‍ കു​തി​പ്പ്
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണം തു​ട​ങ്ങാ​ത്ത​തും നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ വ​സ്തു​വ​ക​ക​ള്‍ മു​ൻ​കൂ​ർ ബു​ക്കി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ വി​റ്റ​ഴി​യു​ന്ന​തി​ല്‍ ദ്രു​ത വ​ള​ര്‍ച്ച. അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ൻ​ഡ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഓ​ഫ് പ്ലാ​ന്‍ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യി​ല്‍ ഈ ​വ​ര്‍ഷ​മാ​ദ്യം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി ശ​രാ​ശ​രി വി​ല​യി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് 21 ശ​ത​മാ​നം വാ​ര്‍ഷി​ക വ​ര്‍ധ​ന. ഇ​ത് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ഓ​ഫ് പ്ലാ​ന്‍ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യു​ടെ നി​ര്‍ണാ​യ​ക വ​ള​ര്‍ച്ച​ഘ​ട്ടം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    ടൂ​റി​സം വ​ള​ര്‍ച്ച, താ​മ​സ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​ർ​ധി​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​ക​ത, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​ക്ക് കൈ​വ​ന്ന ഉ​യ​ര്‍ന്ന പ്രൊ​ഫൈ​ല്‍ എ​ന്നി​വ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ താ​ല്‍പ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2027ല്‍ ​തു​റ​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന 5.1 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വെ​യ്ന്‍ അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ൻ​ഡ് റി​സോ​ര്‍ട്ട് പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് റാ​ക് റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ചാ​ല​ക​ശ​ക്തി. ട​വ​ര്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​ര​ണ​വും നി​ര്‍മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി​യും വി​പ​ണി​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് വി​പ​ണി മൂ​ല്യം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ക​യാ​ണ്. പോ​യ​വ​ര്‍ഷം റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ഒ​രു രാ​ത്രി​യെ​ങ്കി​ലും താ​മ​സി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​തി​മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രാ​ണ്.

    ഹോ​ട്ട​ല്‍- ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ​ത്തി​യ റെ​ക്കോ​ഡ്​ ഓ​വ​ര്‍ നൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍. അ​ത്യാ​ഡം​ബ​ര ഭ​വ​ന​മാ​യ സ്കൈ ​മാ​ന്‍ഷ​ന്‍ വ​ന്‍ മാ​ര്‍ജി​നി​ല്‍ വി​റ്റു​പോ​യ​തും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രെ​ത്തു​ന്ന​തും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ഓ​ഫ് പ്ലാ​ന്‍ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യു​ടെ കു​തി​പ്പി​ന് പി​ന്നി​ലെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ഭൂ​മി വി​ല, റെ​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ വി​ല, റെ​ന്‍റ​ല്‍ യീ​ല്‍ഡ് എ​ന്നി​വ ഉ​യ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ശ​ക്തി​യാ​യി അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ൻ​ഡ് മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    TAGS:real estateRas Al khaimahmarketUAE
