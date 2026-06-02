Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightശ്രദ്ധേയമായി റാക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 2:52 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 2:52 PM IST

    ശ്രദ്ധേയമായി റാക് പൊലീസ്​ ബലിപെരുന്നാള്‍ ആഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രദ്ധേയമായി റാക് പൊലീസ്​ ബലിപെരുന്നാള്‍ ആഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    റാക് പൊലീസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മനാര്‍ മാളില്‍ നടന്ന ബലിപെരുന്നാള്‍ ആഘോഷ പരിപാടിയില്‍ നിന്ന്

    റാസല്‍ഖൈമ: ബലിപെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് റാക് പൊലീസ് സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഈദുകും ഫര്‍ഹ വ അമാന്‍’ വിനോദ പരിപാടികള്‍ വന്‍ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ശ്രദ്ധേയമായി. തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം വര്‍ഷമാണ് മീഡിയ ആൻഡ്​ പബ്ളിക് റിലേഷന്‍സ് വിഭാഗത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബലിപെരുന്നാള്‍ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

    രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി മനാര്‍ മാളില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ കുടുംബ സാമൂഹിക ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിവിധ പരിപാടികളായിരുന്നു പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. തദ്ദേശീയര്‍ക്കൊപ്പം സന്ദര്‍ശകരും വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തു. റാക് പൊലീസ് ബാന്‍ഡിന്‍റെ സംഗീതാവതരണം, ആകര്‍ഷകമായ ലൈറ്റ്-വിഷ്വല്‍ പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍, സാംസ്കാരിക-വിനോദ മത്സരങ്ങള്‍ എന്നിവ ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി. യു.എ.ഇയുടെ അഭിമാനമായി ദേശീയ പതാകകള്‍ വിതരണം ചെയ്തതോടൊപ്പം ഉപഹാരങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ചു.

    നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിമാന ടിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു. കുട്ടികളും കുടുംബവമുള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ മനസ്സില്‍ സന്തോഷം നിറച്ചാണ് ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ സമാപിച്ചത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:eidRasalkhaimaUAE
    News Summary - Ras Al Khaimah Police hosts remarkable Eid Al Adha celebrations
    Similar News
    Next Story
    X