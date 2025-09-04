Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Sept 2025 7:02 AM IST
    date_range 4 Sept 2025 7:02 AM IST

    കെ​ട്ടി​ട നി​ര്‍മാ​ണം; പി​ഴ​ക​ളി​ല്‍ ആ​റു​മാ​സ ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ

    നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​വ അം​ഗീ​കൃ​ത​മാ​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം
    കെ​ട്ടി​ട നി​ര്‍മാ​ണം; പി​ഴ​ക​ളി​ല്‍ ആ​റു​മാ​സ ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: കെ​ട്ടി​ട നി​ര്‍മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പി​ഴ​ക​ള്‍ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ. പ്രോ​പ്പ​ര്‍ട്ടി ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​ള​വെ​ന്ന് റാ​ക് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ മു​ന്‍ത​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ൽ സ​അ​ബി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഓ​രോ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കൃ​ത്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ന​ട​പ​ടി പ്ര​ക്രി​യ​ക​ള്‍ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റു സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ രേ​ഖ​ക​ള്‍ അം​ഗീ​കൃ​ത​മാ​ക്കു​ക, പാ​ട്ട​ക്ക​രാ​റു​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ നി​ശ്ചി​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് കൈ​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പി​ഴ​ക​ളി​ലും ഫീ​സു​ക​ളി​ലും പൂ​ര്‍ണ​മാ​യ ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ബി​ല്‍ഡി​ങ്​ പെ​ര്‍മി​റ്റ് സേ​വ​ന​ത്തി​ന് നി​ശ്ചി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച കൃ​ത്യ​മാ​യ രൂ​പ​രേ​ഖ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്ക​ണം. പു​തി​യ പ്ലാ​നു​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അം​ഗീ​കൃ​ത ക​ണ്‍സ​ല്‍ട്ട​ന്‍റു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​നാ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം. എ​ല്ലാ കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ പേ​പ്പ​ര്‍ ജോ​ലി​ക​ള്‍ ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി​യി​ലെ പി​ഴ​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​സ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് റാ​ക് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി നി​ര്‍ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

