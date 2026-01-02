Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​ എ​ട്ടാം വ​ർ​ഷ​വും ഗി​ന്ന​സ് നേ​ട്ടം

    2300 ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന 15 മി​നി​റ്റ് വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ക​ട​നം അ​ര​ങ്ങേ​റി
    ഗി​ന്ന​സ് നേ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ പ്ര​ക​ട​നം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ എ​ട്ടാം വ​ർ​ഷ​വും ഗി​ന്ന​സ് നേ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​വും വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്ത വ​ര്‍ണാ​ഭ​മാ​യ ക​രി​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ന്നി​ന് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി.

    പ​വി​ഴ ദ്വീ​പു​ക​ള്‍ക്ക് (അ​ല്‍മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ്) സ​മീ​പം 2300 ഡ്രോ​ണു​ക​ളി​ൽ 15 മി​നി​റ്റ് ദൈ​ര്‍ഘ്യ​മേ​റി​യ ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​ക്ക്‌ പു​തി​യ ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. മ​ർ​ജാ​ൻ ദ്വീ​പി​നും അ​ൽ​ഹം​റ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ആ​റ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ദൈ​ർ​ഘ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​കാ​ശ​വും തീ​ര​വും വ​ര്‍ണ​മ​ണി​ഞ്ഞ് പു​രു​ഷാ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​നം നി​റ​ച്ച വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ന​ട​ന്ന​ത്. പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്ത​ലേ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ക്ലൈ​മാ​ക്സ്‌ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​നൊ​പ്പം പി​റ​ന്ന പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ര്‍പ്പു​വി​ളി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ണി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ട​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ത്യേ​ക പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു​പു​റ​മെ ആം​ബു​ല​ന്‍സ്, സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും സു​സ​ജ്ജ​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നാ​ണ് മ​ർ​ജാ​ൻ ഐ​ല​ന്റ് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​തെ​ന്ന് റാ​ക് ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ ഫി​ലി​പ്പ ഹാ​രി​സ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത് വി​നോ​ദ-​വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക്ക്‌ ഉ​ത്തേ​ജ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Ras Al Khaimah New Year's celebration earns Guinness record for eighth year
